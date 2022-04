Crivelli presenta la sua lista: “Paolo è un medico che ama le persone, con lui ci sarà una città diversa”

“Qui c’è tutta la mia famiglia”: ha gli occhi lucidi Paolo Crivelli, sotto i riflettori del Diavolo Rosso, alla presentazione della lista “Paolo Crivelli Sindaco – Prendiamoci Cura di Asti – Asti Oltre” che lo appoggerà alle elezioni del 12 giugno prossimo. E il clima che si respira al Diavolo Rosso è proprio quello di una “reunion” familiare tra i (tanti) colleghi di una vita di Paolo che hanno deciso di appoggiarlo con entusiasmo in questa sua nuova avventura e i molti esponenti della società civile, tra i 18 e i 32 anni, che hanno esposto la propria visione del futuro.

“Attorno a me una squadra dall’entusiasmo contagioso”

“La mia candidatura a sindaco nasce dalla consapevolezza che viviamo in una città spenta, che ha perso l’entusiasmo, che in questi anni ha subito un declino e un isolamento preoccupante – ha detto il candidato a sindaco – oggi sono qui per guarire questa mia amata città. Il sogno è esageratamente ambizioso, ma nasce dalla consapevolezza che c’è di fianco a me una squadra compatta, pronta ad agire per riaccendere la speranza”.

“In questa coalizione molto ampia c’è anche la mia lista – conclude – una squadra eterogenea che considera le diversità un arricchimento, sono tutte persone che hanno accettato di collaborare per il bene comune, sono ricolme di entusiasmo contagioso. Il sostegno e l’entusiasmo che si è generato intorno alla mia candidatura mi aiuta, e ci aiuta, a impegnarci per il futuro di Asti: ascolteremo e dialogheremo con tutti”.

“Paolo è un medico che curerà la città come fa con le malattie”

Tanti gli interventi dei candidati che si sono succeduti sul palco, tanti gli attestati di stima per Paolo, da tutti descritto come una persona mite e dalle spiccate qualità umane: “Paolo Crivelli è una persona speciale, un medico che cura le persone oltre che le malattie – racconta il collega Valter Saracco – con lui c’è un modo comune di pensare alla medicina, è l’idea di solidarietà, tolleranza e aiuto ai fragili”.

“Dobbiamo chiederci: quale città desideriamo? In quale città vogliamo vivere? – queste le domande di Nicola Perazzo, project manager e candidato – quando vogliamo puntare alto dobbiamo pensare alla politica. Paolo per la sua mitezza e la sua sensibilità umana ha le capacità di unire umanità e politica”.

I candidati in lista

Roberto Migliasso, da 30 anni in storica azienda astigiana, Mauro Ardissone, commerciante, Lucia Travasino, studentessa, Renza Santangelo, infermiera, Niccolò Lanfranco, studente di ingegneria ambientale, Valeria Piantadosi, impiegata, Yasmin Diaby, studentessa, Roberta Di Giacomo, esperta in consulenza del lavoro, Daniele Rosso, studente, Maria Teresa Pozzan, neuropsichiatra infantile, Valter Amedeo Saracco, medico in pensione, Marina Gavioso, medico in pensione, Yannick Nyankiko, barista, Fulvia Capello, commerciante arredatrice, Agnieska Ewa Leczycka, infermiera, Loretta Panero, Ricercatrice CREA, Giuseppina Pierfelice, infermiera, Hilton Grant Kennedy, professore di lingue, Nicola Perazzo, economista e project manager, Davide Santagata, libero professionista, Simona Piera Franzino, terapista della neuropsicomotricità per età evolutiva, Umberto Capusso, production planner, Amy Camara, interprete, Nicholas Utelle, psicologo, Idria Bonaventura, impiegata, Serena Bocchi, impiegata, Paola Ziero, impiegata ASl, Gloria Matra Negro, commerciante, Fulvia Sottimano, tecnico di radiologia in pensione, Claudio Corso, docente di Scienze Motorie, Ubaldo Uberti, veterinario e Paolo Casalegno, impiegato in pensione.