Crescentino,, le classi quinte del Calamandrei in gita nelle Langhe

Giovedì 28 aprile le classi quinte, Sia-Sistemi informativi aziendali, Agrari e Costruzioni Ambiente Territorio dell’Istituto Calamandrei di Crescentino (che appartiene all’Istituto di istruzione superiore Galileo Ferraris di Vercelli, dirigente Cinzia Ferrara) hanno effettuato una visita di istruzione nelle Langhe, accompagnati dai docenti Averono, Rey, Pastè, Sica, Regis, Trombini, Brancaccio ed Olivero.

La prima tappa è stata Barbaresco all’azienda agricola Montaribaldo, dove sono state illustrate le cantine e le tecniche di vinificazione. Si tratta di un’azienda che produce prodotti di eccellenza, in particolare 18 differenti tipologie di vino, coltivate sulle colline di Langa ed esportate in tutto il mondo dagli Stati Uniti, alla Cina, , al Nord Europa. Dopo una visita alla vigna, affiancati da uno specialista, c’è stata la degustazione di 4 tipi di vino, naturalmente tutti da uve Nebbiolo.

Poi c’è stato il trasferimento ad Alba. Qui è stata visitata la città, dando rilievo ai luoghi di Beppe Fenoglio, al Duomo, costruzione di architettura gotico-lombarda. alla chiesa di San Giuseppe. Tutti e tre gli indirizzi il denominatore comune della gita hanno avuto spunti pratici riguardanti i loro corsi di studio, l’esperienza in vigna per gli agrari, il marketing aziendale per i sia e l’architettura cittadina per i cat, con il percorso trasversale di Fenoglio e di Alba, dove sorse la prima repubblica partigiana.