Costigliole d’Asti: il belvedere di Bricco Lù chiuso per lavori di riqualificazioni

Il Comune di Costigliole d’Asti comunica due importanti notizie, che interessano in particolare modo chi si reca a visitare il paese.

E’ prevista un’apertura straordinaria anche per lunedì di pasquetta, 18 aprile, della mostra Fragments of Life nel castello di Costigliole d’Asti (clicca qui per i dettagli clicca QUI.). Invece non sarà possibile recarsi al belvedere di Bricco Lù per almeno un mese in quanto sono iniziati i lavori di riqualificazione.