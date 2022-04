Cosa fare nel ponte del 25 aprile nell’Astigiano: gli eventi del lungo fine settimana

Nuovo appuntamento con gli eventi del fine settimana e pure del lunedì, eccezionalmente pubblicato di sabato, e non come di consueto il venerdì, visto il ponte del 25 aprile.

E se il meteo non si metterà di mezzo, saranno giorni ricchi di eventi che ritornano ad animare la nostra provincia dopo due anni di assenza. Come tutto quello che propone Cocconato: si comincia domani, domenica 24 aprile, con il trekking e l’appuntamento con Yoga in Vigna, per proseguire poi domenica con Riviera in Fiera, l’Antica Fiera di San Marco, che si preannuncia più interessante che mai. Tutto quello che dovete sapere su domenica e lunedì a Cocconato lo trovate qui:

-> Riviera in Fiera, a Cocconato il 25 aprile l’Antica Fiera di San Marco

-> Yoga e trekking a Cocconato in attesa dell’Antica Fiera di San Marco

Ma domenica 24 aprile ci sarà anche il grande ritorno di Fiori in Fiera ad Isola d’Asti, che celebra la sua 25a edizione. Si incomincia questa sera con la cena a base di fiori e si prosegue domani, domenica, con una giornata intensa. Taglio del nastro alle 10 a Isola Piana, tutti i dettagli della giornata li trovate qui -> Fiori in Fiera a Isola d’Asti

Se volete camminare domani non c’è solo il trekking a Cocconato, ma anche la Passeggiata Resistente a Calosso, dove si camminerà e si rifletterà sulle storie partigiane e la liberazione, con un pensiero alla guerra in corso in Ucraina. Qui trovate tutti i dettagli per approfondire -> Passeggiata Resistente a Calosso nel ricordo di Corrado Bianco

Proseguiamo con l’arte, perché prosegue ancora al Castello di Costigliole d’Asti la mostra “Fragments” (dettagli QUI).

Ma se volete girare in Piemonte per dimore storiche, ecco i Castelli Aperti per il ponte del 25 aprile: tutte le informazioni le trovate qui -> I Castelli Aperti in Piemonte nel ponte del 25 aprile

Questa settimana la rubrica di Giornarunner® con le curiosità del territorio si prende una pausa per privilegiare gli eventi, ma se proprio ne sentite la mancanza, potete sempre curiosare su Giornarunner.com , con nuovi percorsi da provare e posti da visitare. Possiamo giocare con le parole già viste e scoprire quali nuove idee possono regalarvi per una gita fuori porta PANCHINE GIGANTI , BELLEZZA, BELVEDERE o gli imperdibili PERCORSI .

E non dimenticate lo speciale PIC NIC, aggiornato con un nuovo tavolino! Guardate un po’ -> Tavolini e aree pic nic attrezzate tra Monferrato e Roero

Vi lasciamo con un contenuto speciale tratto da Giornarunner® che vi racconta il fascino della campagna ed il benessere che regala lo stare all’aria aperta, invitandovi ad iscrivervi al canale Youtube!

Video tratto dall’articolo Il fascino della campagna a Lavezzole

Buon fine settimana e buon ponte del 25 aprile!