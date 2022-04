Cosa fare nel fine settimana: gli eventi nell’Astigiano e dintorni

Siamo alle porte di un nuovo fine settimana, quello che darà il via ai festeggiamenti patronali della città di Asti in onore di San Secondo, che ritornano con il programma pre pandemia: si comincia sabato sera con il Corteo in notturna, il Giuramento e la Stima del Palio per proseguire poi con gli eventi clou del lunedì, con i fuochi, il martedì con le celebrazioni tradizionali e mercoledì con la fiera Carolingia. Tutto il programma completo lo trovate -> QUI.

Domenica 1 maggio è tempo di outdoor con il nuovo appuntamento con lo Yoga in Vigna a Cocconato (per info e iscrizioni clicca QUI) e con la Camminata delle Orchidee a Castiglione Tinella (info -> QUI). Sempre domenica c’è il ritorno a Vinchio della Sagra dell’Asparago Saraceno con mercatino di prodotti locali (info QUI) e anche a Buttigliera d’Asti ritorna la giornata dedicata alla Freisa (i dettagli QUI). A Costigliole d’Asti invece prosegue la mostra Fragments of Life, a Castello Asinari (info e dettagli QUI).

Non dimenticate i Castelli Aperti, con tantissime dimore storiche che aprono le loro porte anche questo fine settimana: -> Castelli Aperti in Piemonte: gli appuntamenti del 1° maggio