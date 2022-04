Cosa fare nel fine settimana di Pasqua e a Pasquetta nell’Astigiano e non solo

Sta per arrivare il fine settimana della Pasqua, che proseguirà con il lunedì di Pasquetta che si preannuncia ricchissimo di eventi per stare all’aria aperta e godere della bellezza della nostra provincia in varie forme, da quella paesaggistica a quella enogastronomica.

Finalmente torna una Pasqua in libertà, dopo le ultime due estremamente condizionate dalla pandemia. Già nella giornata di domenica le proposte per una gita fuori porta non mancano, se al pranzo in famiglia preferite gironzolare serenamente. In Piemonte torna proprio questo fine settimana la rassegna Castelli Aperti, con dimore storiche, castelli, palazzi e giardini a riaprire le porte. Potete trovare tutte le informazioni e tutte le aperture nelle province piemontesi cliccando qui -> A Pasqua e Pasquetta ritorna Castelli Aperti

Veniamo a Pasquetta. Ricordiamo prima di tutto di leggere bene i dettagli sulle prenotazioni e le modalità di partecipare agli eventi. La giornata di lunedì spicca per le proposte di passeggiate arricchite da pic nic o da merende. Come a Serravalle d’Asti, che propone la “Camminata di Pasquetta” (tutte le info cliccando -> QUI), o come a Vinchio dove la Pro Loco organizza la quarta “Passeggiata in compagnia tra le colline vinchiesi” (dettagli -> QUI).

Continuiamo con la Passeggiata di Pasquetta ad Agliano Terme, anche qui si cammina e si concluderà con il picnic a Bricco Roche, punto panoramico più alto di tutto il territorio, da cui si gode una vista spettacolare sulle colline circostanti. Trovate tutte le informazioni che dovete sapere -> QUI.

Non sarete mica già stanchi nel leggere di tutto questo camminare? Potete andare anche a Castelnuovo Calcea, all’ombra del Castello, (info sull’evento -> QUI), oppure andare al mercatino di Berzano San Pietro, mostra mercato di oggetti di antiquariato (per saperne di più cliccate -> QUI).

Ma non vogliamo dimenticare che siamo nei giorni del triduo pasquale, con numerose celebrazioni presiedute dal Vescovo di Asti Marco Prastaro. Per tutto il programma delle cerimonie religiose del Venerdì e del Sabato Santo e di domenica clicca QUI.

Fonte immagine https://it.depositphotos.com