Corso per ragazze di Judo e Lotta due mesi gratis con la Polisportiva Astigiana grazie al progetto FIJLKAM “Fight Like a Girl”

La Polisportiva Astigiana è stata inclusa tra le 250 Società Sportive in tutta Italia che potranno aderire al Progetto FIJLKAM “Fight Like a Girl”, progetto di promozione e di sensibilizzazione alla pratica delle discipline FIJLKAM rivolto alle atlete dai 5 ai 20 anni. Il Progetto si colloca all’interno delle attività di finanziamento di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali volte ad incentivare l’accesso allo sport, in particolare a seguito delle restrizioni conseguenti alla Pandemia che hanno messo a dura prova lo sport di base ed il lavoro svolto da tutte le Società Sportive sul territorio.

Fight Like a Girl – Il Progetto – Il Progetto ha l’obiettivo di supportare direttamente la pratica sportiva femminile delle discipline FIJLKAM nella propria palestra, la Polisportiva Astigiana avrà infatti l’opportunità di offrire gratuitamente un corso di Judo-Lotta a ragazze che sperimentano per la prima volta una disciplina FIJLKAM, a partire dal 10 aprile 2022 fino al 10 giugno 2022. In questo modo le ragazze potranno accedere, senza alcun costo, ad un vostro corso e sperimentare per 2 mesi e fino alla fine dell’anno sportivo questi sport, nella speranza che si possano fidelizzare in vista del nuovo anno sportivo.

I corsi aperti per l’iniziativa sono presso il Palazzetto dello Sport di Asti in Via Gerbi palestra Judo 1° piano a destra nei seguenti orari

martedì – mercoledì – giovedì dalle 17 alle 18;

venerdì dalle 18 alle 19

Il numero dei posti disponibili è limitato, per prenotazioni o informazioni è possibile contattare (anche via WhatsApp) Maria Cristina Cirillo al 347 884 6763

“Siamo siamo orgogliosi e soddisfatti della scelta fatta dalla federazione che ringraziamo di cuore. Da sempre la nostra società ha operato cercando di coinvolgere il più possibile le ragazze e i fatti l’hanno dimostrato, con una costante e importante presenza femminile all’interno dei nostri gruppi, con ottimi risultati delle nostre atlete anche a livello nazionale” commenta Maria Cristina Cirillo, tecnico della Polisportiva Astigiana.

“Prova per due mesi il nostro corso di Judo –Lotta gratuitamente! Crescita personale, sicurezza, sviluppo della propria fisicità e rispetto degli altri e del mondo: questi sono i tratti distintivi di questa disciplina.

Non vogliamo solo raccontarteli, ma farteli vivere in prima persona in maniera totalmente gratuita! Con l’iniziativa Fight Like a Girl puoi iscriverti gratuitamente al nostro corso di Judo-Lotta per ben due mesi e iniziare a Combattere come una ragazza: con grinta, passione e forza” è questo il messaggio rivolto a tutte coloro che vogliono provare queste nobili discipline sportive.