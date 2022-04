Corso per i lavoratori in somministrazione a cura di NIDIL CGIL Asti

“Molto spesso i lavoratori in somministrazione non conoscono i propri diritti e questo indebolisce il proprio potere contrattuale nel confronto con le aziende ma anche la possibilità di utilizzare i sostegni al reddito, quelli familiari o quelli relativi alla tutela sanitaria che essi hanno.” è su questa riflessione che parte la proposta di NIDIL CGIL di Asti di organizzare una giornata di informazione che si terrà il 22 aprile presso il Polo Universitario di Asti su tutto ciò che riguarda il lavoro somministrato sia a termine che a tempo indeterminato o in staff leasing.

Durante questa giornata verranno illustrati il Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori somministrati e i fondi intercategoriali EBITEMP, per il sostegno al reddito, tutela sanitaria, agevolazioni economiche, e FORMATEMP, fondo per la formazione professionale ed il sostegno al reddito.

La giornata formativa si terrà ad Asti, presso UniAstiss, in piazza De Andre – dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, è completamente gratuita e possono partecipare iscritti e non iscritti alla CGIL. Chi volesse partecipare potrà farlo scrivendo a: asti@nidil.cgil.it o inviando un WhatsApp al numero 3358076876.