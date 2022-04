Continua la raccolta di beni di prima necessità del Coordinamento Pace in Ucraina di Canelli

Martedì 5 aprile la Protezione Civile di Canelli ha effettuato la prima consegna al Sermig di Torino del materiale raccolto per la popolazione dell’Ucraina.

Si tratta di cinque bancali di beni di prima necessità offerti dai cittadini canellesi presso il punto di raccolta di via Roma 82 gestito dal Coordinamento Pace in Ucraina, cui aderiscono molte associazioni ed enti di Canelli e dintorni, e nei supermercati Gulliver ed Eurospar.

Nei prossimi giorni, gli aiuti lasceranno i magazzini dell’Arsenale della Pace del Sermig alla volta di Baia Mare, nel nord della Romania, per essere poi distribuiti in varie città ucraine. Intanto, la raccolta di beni continuerà fino a sabato 9 aprile: nel punto di via Roma 82, nell’orario 10-13 (venerdì) e 15-18.30 (sabato); presso i supermercati Gulliver ed Eurospar (tutti i giorni nell’orario di apertura).

Proseguirà invece senza interruzioni la possibilità di fare offerte in denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato a Canelli Solidale, codice iban IT77 D030 6909 6061 0000 0134 583 (causale: Emergenza Ucraina). Al momento, le offerte raccolte ammontano a duemila euro circa. Il Coordinamento ringrazia tutti i cittadini, le associazioni, i volontari e le aziende che hanno offerto tempo, impegno, denaro e beni.