Consulenza notarile, tutto quello che c’è da sapere

Come funziona la consulenza notarile e quelli sono le incombenze per le quali è indispensabile rivolgersi ad un notaio? Una figura che attira su di sé specifiche funzioni che non possono essere espletate da alcun altro professionista, motivo per il quale in determinate circostanze (si pensi all’acquisto di una casa e al relativo atto) è fondamentale la sua firma.

Secondo la legge italiana un notaio è un pubblico ufficiale al quale la norma stessa attribuisce la facoltà di pubblica fede, come si dice in gergo, ovvero di valore di prova legale: in sostanza tutto quello che egli sottoscrive con firma deve avere la presunzione di veridicità, anche davanti ad un giudice.

Ecco perché la figura del notaio è particolarmente delicata ed ecco perché la sua firma ha un peso specifico non da poco. Egli è garante della legalità e deve essere super partes, imparziale e indipendente nell’esercizio della sua funzione evitando anche qualsiasi conflitto di interesse (ad esempio egli non può sottoscrivere atti a parenti diretti).

Come opera la figura del notaio

La consulenza di un notaio è fondamentale in tante circostanze, per atti privati e imprenditoriali: la compravendita di un immobile come si diceva, la costituzione di una società, il trasferimento di un bene, un’asta immobiliare. Sono tutte fattispecie per le quali si rende indispensabile il ricorso ad una consulenza notarile.

Una consulenza che può presentare costi spesso non da poco, motivo per il quale la legge prevede che chi non abbia possibilità di rivolgersi ad una consulenza di questo genere può chiedere direttamente ad uno sportello appositamente nato in seno al Consiglio Nazionale del Notariato che fornisce consulenze gratuite su diversi temi.

Si parla soprattutto di informazioni da richiedere, perché per la sottoscrizione degli atti è necessario comunque versare le cifre previste dalla normativa e riferite alle relative tasse. Che rappresentano comunque la maggiore voce di spesa nell’onorario di un notaio, dato che egli raccoglie le tasse per conto dei propri clienti.

È possibile avere consulenza gratuita?

La consulenza notarile gratuita è quindi fruibile soltanto per alcune operazioni, soprattutto per consulenze e quindi per richiesta di informazioni. Ogni sportello territoriale mette a disposizione un elenco dei servizi di consulenza che possono essere richiesti: la maggior parte degli sportelli offre ovviamente consulenza per tematiche affini tra loro, come mutui, acquisti o vendita di appartamenti, donazioni ecc…

Come si diceva, va ricordato che il costo complessivo che si va a pagare ad un notaio comprende anche la tassazione, motivo per il quale le spese da sostenere sono spesso e volentieri consistenti. In quelle cifre vanno scorporate le varie tasse e costi di imposte a quelle che sono invece le spese di onorario di un notaio.

Fonte immagine pixabay.com