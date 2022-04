Consigli su come trovare un partner se sei single

Essere single, per quanto per alcuni rappresenti una scelta volontaria, frutto di uno stile di vita e una concezione che non si sposa bene con l’avere una relazione d’amore solida e duratura, può essere un status che può portare ad effetti negativi, sia sul nostro fisico che sulla nostra psiche. Non poter condividere i nostri momenti più belli con un partner, non ricevere attenzioni da parte della persona che si ama e non fare progetti a lungo termine che contemplino la costruzione di una famiglia e la nascita di figli, può incidere, come dicevamo, sia dal punto di vista psicologico, sentendosi abbandonati e non all’altezza, sia dal punto di vista estetico, lasciandosi andare senza curare il nostro aspetto esteriore.

Per questo, coloro che sono alla ricerca di un partner potrebbero avere bisogno di alcuni consigli pratici che possono aumentare le possibilità di incontrare la persona che fa al caso loro e vedere il futuro con maggiore ottimismo.

Alcuni modi per trovare il partner giusto

Il primo e fondamentale step per iniziare la ricerca della nostra futura fidanzata o futuro fidanzato parte da noi stessi. Lasciamo perdere i cattivi sentimenti che abbiamo nei nostri confronti, rimuginando sui nostri difetti e mancanze caratteriali e fisiche. Là fuori, infatti, c’è sempre qualcuno pronto ad accogliere favorevolmente le nostre caratteristiche peculiari e ad amarle. Al bando, quindi, insicurezze e paure, accettiamoci così come siamo e facciamo leva su ciò che pensiamo possa interessare, mettendo in mostra tutte le nostre qualità, prendendoci cura di noi stessi ogni giorno e in ogni situazione, perché l’occasione è sempre dietro l’angolo.

Collegato al primo punto, non facciamoci sommergere dal timore di essere soggetto di derisione, e parliamo della nostra voglia di costruire una relazione con il nostro gruppo di amiche e amici, così che quest’ultimi possano organizzare delle uscite con persone nuove, single come noi alla ricerca di nuove conoscenze, che possono rilevarsi interessanti e in linea con i nostri desideri sia estetici che caratteriali.

Una volta venuti a contatto con la persona che ci piace, puntiamo tutto sulla naturalezza, mostrandoci all’esterno per quello che siamo, con le nostre forze e le nostre debolezze, senza fingere di essere qualcuno o qualcosa di diverso di quello che realmente esprimiamo. La spontaneità, infatti, se da una parte è utile per mettere sul tavolo nostre carte, dall’altra ci tiene al riparo da brutte sorprese qualora la frequentazione dovesse andare avanti.

Puntare tutto su locali notturni o serate all’insegna della frenesia e della trasgressione non è un buon modo per trovare un partner. In queste situazioni, infatti, non è detto che si possano incontrare persone che hanno intenzioni serie o che realmente rappresentino quello che cerchiamo, confusi dal caos e dal divertimento estemporaneo del momento. Guardiamoci intorno nel luoghi che frequentiamo abitualmente, in contesti che sono più in linea con la nostra persona e con il nostro stile di vita: le soprese infatti potrebbero arrivare anche dai cosiddetti o dalle cosiddette insospettabili.

Infine, diamo sempre una seconda chance dopo il primo appuntamento. L’ansia e l’imbarazzo, infatti, potrebbe inficiare il buon andamento dell’uscita, mettendo in secondo piano i punti in comune che abbiamo con la persona che abbiamo appena conosciuto.

Estate, il momento giusto

Con l’arrivo dell’Estate, aumentano le chance di uscire e di trascorrere più tempo lontano dal lavoro, occasione per fare nuove conoscenze e, chissà, trovare la persona giusta per lasciare lo status di single e diventare parte di una coppia. Un elemento ancora più importante in vacanza, che rappresenta un’opportunità unica in questo senso.

Negli ultimi anni, poi, vi è la tendenza ad organizzare le proprie ferie estive con vacanze per single, attraverso i quali partire per mete da sogno in gruppi di persone, come noi senza partner, con le quali si condividono gli stessi interessi e desideri a livello di soggiorno e attività turistiche da svolgere. In questi viaggi, infatti, lontano dall’imbarazzo di essere circondati da amici o conoscenti, abbiamo l’occasione di poter dare sfogo a tutti i nostri particolari che ci rendono unici, mettendoci in gioco e stringendo nuove amicizie, con la reale possibilità di fare ritorno a casa non più soli ma con un partner con il quale costruire una relazione d’amore vera e sincera.