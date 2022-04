Consegnato un nuovo automezzo al S.E.A 7 Colline di Ferrere

Nella giornata di ieri, martedì 19 Aprile, la sede del S.E.A. 7 Colline, a Ferrere, ha ospitato la cerimonia di consegna di un automezzo sociale all’associazione astigiana da parte dell’Astra Cooperativa, a conclusione del Progetto “Solidarietà in Movimento” che ha visto una bellissima collaborazione tra le due realtà, grazie anche al sostegno del Comune di Ferrere (uniti a quelli del territorio di Dusino, Valfenera e Cellarengo), ed alcuni operatori economici del territorio.

Sono state molte le aziende, pur in un momento economico particolarmente complicato, che non hanno fatto mancare il proprio sostegno all’iniziativa, comprendendone l’importanza e la grande utilità del nuovo automezzo per il territorio e per le attività del Servizio Emergenza Anziani di Ferrere.

Il S.E.A. 7 Colline infatti svolge un servizio fondamentale che riguarda il trasporto delle persone anziane, disabili, sole o comunque con problemi di mobilità in tutto il territorio di Ferrere e dei Comuni limitrofi. L’automezzo verrà quindi utilizzato principalmente per accompagnamenti presso strutture sanitarie per visite specialistiche ed esami ma anche più “semplicemente” per accompagnamenti presso i mercati Comunali o presso uffici pubblici come ad esempio le poste.

Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente del S.E.A. 7 Colline Giorgio Molino, il Presidente di Astra Renato Fabbri con i responsabili Chiara e Luca Fabbri ed il Sig. Ettore Billero, e il Sindaco di Ferrere Silvio Tealdi che nel suo intervento ha ringraziato gli Imprenditori per la sensibilità sociale dimostrata ed il S.E.A. 7 Colline per le attività sociali svolte in favore dei cittadini: “Ringrazio tutte le aziende che hanno sostenuto questo importante progetto: ancora una volta la comunità ha dimostrato di avere un grande cuore. Ringrazio il S.E.A. e tutti i suoi volontari per il quotidiano lavoro, spesso in silenzio e lontano dai riflettori, che svolgono a favore dei nostri concittadini bisognosi. Ci teniamo, insieme a Mauro Cantatore Presidente del S.E.A. Colline Alfieri presente quest’oggi, a ricordare e ringraziare Happy Ruggiero e Antonio Cadau che hanno inaugurato il corso di questa iniziativa ma che purtroppo ci hanno lasciati prematuramente”.

Ringraziamenti a cui si è unito Renato Fabbri, per poi sottolineare il ruolo di Astra, realtà presente sul territorio del nord Italia (Lombardia, Liguria, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna) che da oltre 14 anni collabora con Amministrazioni Comunali ed Associazioni/Onlus, per fornire automezzi da adibire ai trasporti solidali e servizi socialmente utili.

Agli Imprenditori che hanno contribuito alla realizzazione del Progetto è stata consegnata una pergamena attestante il loro impegno solidale all’iniziativa.

Nella foto principale il gruppo delle autorità e dei volontari intervenuti alla cerimonia, sotto il momento della consegna della chiavi da parte di Renato Fabbri (al centro) al Sindaco Silvio Tealdi e al Presidente SEA Giorgio Molino.