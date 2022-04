Conclusi i lavori di pulizia della Protezione Civile degli Alpini di Asti al Parco di Rivo Crosio

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di pulizia e ripristino dell’alveo, della presa idraulica, messa in sicurezza degli alberi, con la rimozione di rami secchi e pericolanti del tratto di Parco Rivo Crosio prospiciente la Sede della Sezione A.N.A. di Asti.

I lavori, iniziati lo scorso 26 Marzo, hanno visto all’opera due squadre dell’Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di Asti, con l’impiego di volontari formati e qualificati. Per lo scopo, sono state impiegate oltre che le normali attrezzature in dotazione alle squadre, anche alcuni mezzi e macchinari speciali del Coordinamento Territoriale di Asti.

Terminai i lavori, ora anche questo tratto del Parco, è finalmente di nuovo fruibile e godibile in piena sicurezza da tutti gli Astigiani.

Nelle foto: gli Alpini astigiani della Protezione Civile al lavoro.