Con il corso SAF ospitato dal comando dei Vigili del Fuoco di Asti nuovi operatori per la struttura operativa regionale

Si è concluso il corso SAF (SAF, Speleo Alpino Fluviale), organizzato presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti, che ha certificato come idonei 10 operatori VV.F. sia locali che dei comandi vicini di Cuneo ed Alessandria.

Il corso ha consentito di implementare la struttura operativa regionale e la risposta di soccorso in scenari di particolare impegno dove la conoscenza approfondita delle tecniche di derivazione Speleo-Alpino-Fluviale risulta fondamentale per la sicurezza degli operatori e per l’esito positivo dell’intervento.

Il percorso di formazione del personale discente, seguito con elevato impegno e professionalità da vari istruttori scenari impervi naturali ad elevata verticalità, ipogei ed industriali per consentire ai discenti di cimentarsi nelle varie manovre di soccorso riferibili a tutte quelle potenziali aree operative di competenza del Corpo Nazionale.

A conclusione del percorso formativo tutti i discenti hanno dimostrato grande apprezzamento per le attività e la competenza e disponibilità del personale docente.