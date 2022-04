Comprensivo di Cerrina, i bambini di Mombello aiutano i coetanei ucraini

Il tragico evento della guerra tra Russia e Ucraina è stato motivo di esame e

riflessione per gli alunni della Primaria di Mombello Monferrato.

Insieme con le insegnanti hanno parlato della guerra, dei suoi più tragici aspetti, delle notizie ascoltate attraverso i mezzi d’informazione, delle immagini che i media hanno diffuso e che si sono impresse nelle loro menti. In questo contesto gli alunni hanno aderito con spirito di solidarietà e spontanea vicinanza alla raccolta di medicinali e cibo in favore delle persone, bambini in particolare, che in questo momento ne hanno bisogno.

In classe è emersa la profonda convinzione del valore della pace, un bene primario

dinanzi al quale perde di importanza ogni altro desiderio. Gli alunni hanno anche

aggiunto al pacco, preparato per i loro coetanei ucraini, dei disegni in cui hanno

espresso la loro solidarietà e il loro sentito augurio di pace. Il materiale raccolto è

stato consegnato direttamente ai responsabili del SEA Valcerrina che si occuperà dello smistamento verso i paesi ucraini colpiti dal conflitto.