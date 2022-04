Comitati Palio referenti di quartiere e la Lira per gli acquisti nei negozi sotto casa: Italexit presenta candidati e programma

In un periodo fitto di presentazioni elettorali, venerdì scorso è stata la volta della lista Italexit, che fa capo al senatore Gianluigi Paragone, presentare volti ed idee per le prossime amministrative di Asti.

Protagonista è stata la candidata sindaco Chiara Chirio, che ha illustrato alcuni punti del programma. Insieme a lei il coordinatore nazionale Luciano Bosco quello provinciale Franco Quaglia e la referente cittadina Carla Gerbo. Durante la presentazione è intervenuto anche telefonicamente il senatore Paragone, che ha promesso una sua futura visita ad Asti

Comitati Palio come sportelli di quartiere

Punti centrali del programma di Chiara Chirio sono la rappresentanza diretta dei cittadini nella vita politica cittadina: da qui l’idea di creare uno “sportello del cittadino” in ogni rione e borgo cittadino, con un referente del Comitato Palio che possa fare da tramite tra il territorio e le Istituzioni, segnalando le situazioni di criticità e intervenendo per alleggerire le situazioni economiche più complesse, magari alleggerendo la TARI o il plateatico per l’utilizzo dei luoghi pubblici.

Introdurre la Lira come moneta complementare

Italexit chiede poi l’utilizzo della Lira come moneta complementare per agevolare i cittadini rimasti in difficoltà economiche. Un vero e proprio doppio corso monetario con il vecchio conio che potrebbe essere usato per pagare le imposte locali e essere speso nei piccoli negozi di quartiere. Altri punti del programma sono quelli di una valorizzazione del turismo locale, con un mercato delle eccellenze enogastronomiche al mercato coperto, un pieno ritorno della vecchia viabilità di piazza Alfieri e il miglioramento dell’illuminazione pubblica e dei passaggi pedonali pericolosi.

I candidati in lista

Questi i candidati che accompagneranno Chiara Chirio nella corsa alla carica di sindaco: Elio Aluffi, Franco Quaglia, Carla Gerbo, Sergio Molina, Patrizia Maschio, Walter Berardo, Monica Maschio, Claudio Pirrè, Silvia Salvatore, Filippo Rozzino, Susanna Capalbo, Christian Critelli, Giuseppina Cazzola, Francesco Pinna, Roberto Manfredi, Marika Lauria, Francesco Li Causi, Gaetano Marino, Antonella De Marchi, Claudio Dezzani, Francesco Martinetti, Pietro Renzo Tartarini, Davide Ponzo, Sandro Damonte, Valter Sandri, Enzo Mellana, Gaia Pavese, Vittorio Soldano, Roberta Minelli, Claudio Messina, Rita Licco e Beatrice Rissone.