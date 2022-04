Come arredare una camera da letto piccola

È ovvio che tutti preferiremmo avere una stanza gigantesca in cui poter mettere un armadio angola a 8 ante, un letto king size e magari anche una postazione trucco, ma dai sogni ci si sveglia ogni mattina quando è ora di andare al lavoro. Arredare una camera da letto piccola è certamente un’impresa di non poco conto se non si vuole combinare un disastro, ma non è impossibile.

Basterà prestare attenzione ad alcuni fattori, scegliere un colore piuttosto che un altro e soprattutto dare sfogo alla propria creatività applicando le regole che vi proponiamo in questo articolo. Seguendo i nostri suggerimenti alla lettera avrete tutto più chiaro ed eviterete di cadere in errori banali ma importanti.

Scegliere i colori

Per non rimpicciolire ancora di più la nostra camera da letto, possiamo avvalerci dei colori giusti. Per rendere la camera più spaziosa bisogna scegliere colori chiari: dal classico bianco possiamo spaziare tra il beige, il color crema e i grigi chiari. In questo modo renderete la stanza decisamente più spaziosa e luminosa, piuttosto che scegliendo un blu o altre tonalità scure.

In caso i colori neutri non facessero per voi, un’altra valida opzione sono i colori pastello come il lilla, il rosa, l’azzurro, il giallo o il verde, tutti nelle loro tonalità più chiare. E ancora, se proprio doveste essere amanti dei colori accesi o della carta da parati, vi è concessa una sola parete (di solito quello dedicata alla testata del letto) per dare sfogo alla vostra vena creativa.

La scelta dei colori vale soprattutto per le pareti che delimitano la stanza e hanno il potere di ridimensionarla otticamente, ma anche per l’arredamento: tutti gli elementi, soprattutto quelli di grosse dimensioni come l’armadio o il letto, dovrebbero essere scelti nei colori più chiari.

Scegliere l’armadio

Punto critico per ogni donna che sta arredando la propria casa o rinnovando la stanza, l’armadio non è un elemento da sottovalutare. Per non peggiorare la situazione, in una stanza di pochi metri quadri la soluzione migliore è un armadio a muro con ante scorrevoli che non occupa troppo spazio, specialmente eliminando il problema dell’apertura delle ante.

Un’altra opzione da non dimenticare per quanto riguarda la scelta dell’armadio camera da letto, è sicuramente quella di dividerlo in due, cioè di posizionare un elemento da due ante su un lato e un altro da due su un altro, in base alle pareti che avete a disposizione nel vostro caso specifico.

Scegliere il letto

Può esistere una camera da letto senza un vero e proprio armadio, puoi dormire benissimo anche senza un comodino, ma non potrai mai dare poca importanza al letto. Rifugio sicuro dopo le giornate di lavoro più faticose, il letto è il fulcro della tua stanza. In una camera da letto piccola, il letto ovviamente non potrà essere quello king size degli hotel, ma dovrai accontentarti di dimensioni contenute, prestando comunque attenzione al materasso.

La scelta migliore per non occupare troppa superficie calpestabile è un letto a una piazza emmezza, meglio ancora se dotato di cassetti apribili lateralmente in caso il letto fosse posizionato al centro della stanza o di un contenitore unico.

Utilizzare gli specchi

No, non devi essere per forza Narciso per appendere uno o più specchi in camera. Questo elemento riflettente infatti, oltre ad essere necessario ogni mattina per darsi un’occhiata e non rischiare di andare al lavoro con il mollettone, aiuta a dare dimensione alla stanza.

In generale, è perfetto uno specchio di grandi dimensioni, ma una combinazione di specchi dalle diverse forme geometriche renderà la tua camera più luminosa e ariosa, evitando quell’effetto di chiuso e soffocamento.

Foto di Max Vakhtbovych da Pexels