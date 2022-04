Coldiretti Asti: “Agriturismo, meta ideale per il 25 aprile”

Quasi sei italiani su dieci trascorreranno la festa del 25 aprile fuori casa, chi cercherà il relax in campagna, chi visiterà musei e mostre, chi incontrerà parenti e amici, alla ricerca della tranquillità e del buon cibo a contatto con la natura. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ in vista della Festa della Liberazione che segna il ritorno dopo due anni di festività primaverili rese difficili dall’emergenza sanitaria.

“Una boccata di ossigeno per il turismo, per aziende che hanno perso nel 2021 ben il 27% delle presenze rispetto a prima della pandemia nel 2019, soprattutto per effetto del crollo degli stranieri ma anche degli italiani. – sottolinea Marco Reggio presidente Coldiretti Asti – A beneficiarne è l’intera filiera a partire dai consumi di cibi e bevande ai quali è destinato circa 1/3 della spesa turistica”.

“I ponti di primavera rappresentano un appuntamento molto atteso dal settore agrituristico – sottolinea Diego Furia direttore Coldiretti Asti – Se la cucina a chilometri zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere l’agriturismo è la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane che ha portato le strutture ad incrementare anche l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre a attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness”.

Sul sito di Coldiretti Asti è possibile trovare un censimento di tutte le strutture agrituristiche del circuito Terranostra/Campagna Amica Asti che potrà facilitare i turisti nella scelta delle strutture dove poter soggiornare nei nostri territori. Questo il link al sito: https://asti.coldiretti.it/terranostra-campagna-amica-asti/