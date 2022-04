Cocco Beer: a Cocconato si prepara la prima Festa della Birra!

Un nuovo evento sta per arrivare a Cocconato: salvate la data e tenetevi pronti per sabato 28 maggio con la prima edizione di “Cocco Beer”, la festa della birra in Cocconato!

Via Roma, nel concentrico, ospiterà 5 birrifici del Monferrato, Birrificio Abba’, Malteria Monferrato, Birrificio Sagrin, Birrificio Ottigliese e Birrificio del Monferrato, accompagnati dallo street food dei borghi di Cocconato e non solo e da due gruppi musicali, Vee Gees e Venti Ventidue, che allieteranno la serata.

L’inizio dell’evento è previsto alle 18, da quando in piazzetta Cavour si potrà accedere: all’entrata sarà donato un boccale, con laccio apposito da portare al collo, per degustare tutte le birre proposte. Ci saranno anche le “banche” speciali per lo scambio euro=token. Da mezzanotte poi, è prevista una sorpresa per tutti.

Per tutte le info:

Ufficio del turismo Cocconato

0141-600076

cocconatoufficioturistico@gmail.com