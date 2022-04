Ci sono volute diverse ore per spegnere l’incendio che ha interessato la chiesetta in borgata Annunziata a Tonco.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti verso le 22,30 ieri sera, lunedì 18 aprile, per domare le fiamme che sono divampate dall’interno verso il campanile. Non si conoscono le cause dell’incendio. Attualmente si stanno conteggiando i danni causati.