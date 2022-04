Cerrina, venerdì 6 maggio si parla della Sindone nella chiesa parrocchiale

Con rigore storico e scientifico, i relatori, professor Pannone e dottoressa Festini, tracceranno un coinvolgente excursus sull’affascinante ma difficile tematica della Sacra Sindone attraverso i secoli, risultante dall’attento esame, lettura e confronto critico di numerosi documenti.

Questo primo incontro che si svolgerà alle ore 21.00 di venerdì 6 maggio, presso i locali del salone parrocchiale di Cerrina Monferrato (AL), promosso dal Circolo I Marchesi del Monferrato, con il sostegno del Comune di Cerrina Monferrato, è inserito nell’ambito di Libri in Valle, rassegna itinerante dell’Unione dei Comuni della Valcerrina – Area Cultura, che nasce nel 2021 con il preciso intento di evidenziare le ricchezze, le potenzialità e le capacità nell’ambito culturale che la Val Cerrina può sviluppare per valorizzare una volta di più e per promuovere questa porzione di territorio, ricco di bellezze paesaggistiche, storico artistiche ed enogastronomiche.

Ad introdurre l’incontro Marco Margrita, giornalista, direttore di Echos Communication e del settimanale “Il nuovo Monviso” nonché presidente regionale del Movimento Cristiano Lavoratori del Piemonte. Seguiranno, prima di entrare nel vivo dell’intervento dei relatori, i saluti istituzionali del Sindaco di Cerrina Monferrato, Marco Cornaglia e di Emiliana Conti, Presidente del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato. A moderare l’incontro, Massimo Iaretti, giornalista e Consigliere Delegato alla Cultura dell’Unione.

Quella della Sindone come oggetto devozionale è una storia che va indubbiamente fatta risalire a secoli fa, sebbene le origini ancora oggi siano oggetto di dibattito; l’aspetto più prettamente scientifico è invece riconducibile alle prime fotografie del telo effettuate sul finire dell’Ottocento, che hanno fatto a loro volta scaturire tutti quegli studi, indagini, tentativi di datazione che nel corso degli ultimi cento e più anni, nonostante le continue evoluzioni tecnologiche, non hanno ancora portato a stabilire un punto fermo su questo oggetto sfuggente che è la Sacra Sindone.

Tanto da dire, da scoprire e da discutere, i dubbi, i misteri legati alla reliquia, fra i quali non si può non fare riferimento alla presenza dei Templari, che per secoli hanno intrecciato il loro operato e il loro destino con quello del Sacro Lino.

E proprio i templari, custodi, fra i creatori del mito della sindone, saranno oggetto di disamina e discussione dell’incontro successivo, di sabato pomeriggio.

A conclusione della serata, un’esibizione canora del Coro parrocchiale di Cerrina.