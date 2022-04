Cerrina, una giornata di studi su Beppe Fenoglio

Sabato 23 Aprile presso il salone parrocchiale di Cerrina Monferrato (AL), sito in piazza degli Internati, 2 avrà luogo l’incontro ‘Beppe Fenoglio. Letteratura, Storia e Monferrato’

Nell’anno che segna il centenario della nascita di Beppe Fenoglio, il Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato ha pensato di dare un proprio personale contributo nella celebrazione e nel ricordo della figura di scrittore, uomo e combattente che Fenoglio ha rappresentato fin da subito, divenendo un punto di riferimento per generazioni di piemontesi ed italiani.

L’incontro è ufficialmente inserito nel novero degli eventi patrocinati dal Centro Studi Beppe Fenoglio, facendo quindi parte di quella serie di manifestazioni che nel corso dell’ Anno Fenogliano (01.03.22/01.03.22) andranno a celebrare in diverse forme la figura di Beppe Fenoglio.

‘”Se il nome di Fenoglio ha da sempre un legame strettissimo con la Langa, con la giornata odierna il nostro intento è quello di mettere invece in luce il particolare legame intercorso fra ‘autore e il Monferrato, e lo faremo ripercorrendo le tappe che hanno portato alla stesura del volume ‘Fenoglio verso il 25 aprile’, dell’avvocato e studioso casalese Sergio Favretto, edito da Falsopiano, che ha contribuito nel portare

all’attenzione del pubblico un aspetto poco noto della vita di uno dei maggiori narratori del Novecento, Emiliana Conti, Presidente del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato.

Massimo Iaretti, consigliere delegato alla Cultura dell’Unione Valcerrina, evidenzia che “questo è il primo di una serie di eventi che intendiamo organizzare per valorizzare la figura di Fenoglio e di altri autori che hanno segnato la cultura piemontese ed italiana del secolo scorso, come Pavese e Lajolo”.

L’evento, promosso dal Circolo I Marchesi del Monferrato, con il sostegno del Comune di Cerrina Monferrato, è inserito nell’;ambito di Libri in Valle, rassegna itinerante dell’Unione dei Comuni della Valcerrina – Area Cultura, che nasce nel 2021 con il preciso intento di evidenziare le ricchezze, le potenzialità e le capacità nell’ambito culturale che la Val Cerrina può sviluppare per valorizzare una volta di più e per promuovere questa porzione di territorio, ricco di bellezze paesaggistiche, storico artistiche ed enogastronomiche.

L’;incontro, introdotto da Emiliana Conti, Presidente del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato, verrà moderato dal giornalista e consigliere delegato alla cultura e turismo dell’Unione Massimo Iaretti.

Relatore sarà ‘avvocato e studioso casalese Sergio Favretto, autore del volume ‘Fenoglio verso il 25 aprile’ edito da Falsopiano, nel 2015.

Il saggio prende in esame in special modo gli ultimi mesi della parentesi partigiana di Fenoglio, che nella primavera del 1945 venne inviato dai capi delle divisioni autonome in Monferrato, con la funzione di ufficiale di collegamento con le missioni anglo-americane.

Favretto relazionerà sulla minuziosa ricostruzione di quei mesi monferrini di Fenoglio, dando voce e storia ai compagni e agli amici di allora: dalla partigiana Dea al maggiore inglese Leach, dal comandante Tek Tek al fotografo Ghia di Moncalvo.

E lo farà, così come nella costruzione del proprio saggio, ripercorrendo i capitoli dell’Ur partigiano Johnny, primo abbozzo di quello che diventerà uno dei capolavori della Storia della nostra letteratura.

Nel corso dell’;evento alcune letture, a cura della professoressa Fulvia Maldini, sottolineeranno e completeranno la giornata di approfondimento dell’opera letteraria, ma anche della vicenda storica ed umana di Beppe Fenoglio.