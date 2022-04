Cerrina, il 7 maggio \'Una vita in granata\' a LibrInValle con alcune vecchie glorie

Sabato 7 maggio, alle 17.30, nel salone parrocchiale di Cerrina, in piazza Martiri Internati, il rapporto tra il Grande Torino e la Valcerrina vivrà nella conferenza di LibrInValle, la rassegna letteraria itinerante dell’Unione dei Comuni della Valcerrina, in collaborazione con i Comuni e le associazioni del territorio. Paolo Ferrero, medico ed autore di libri sul Torino ed i suoi giocatori parlerà del suo libro ‘Una vita in granata’ che è stato anche insignito al Bancarella dello Sport

. L’incontro è in collaborazione con il Comune di Cerrina ed il Toro Club Valcerrina Granata, presieduto da Gianluca Giamello che ha collaborato attivamente all’organizzazione dell’evento. I saluti verranno portati dal sindaco Marco Cornaglia, dal presidente dell’Unione Valcerrina, Fabio Olivero e dal presidente del club, Gianluca Giamello. Poi il consigliere delegato alla cultura dell’Unione, Massimo Iaretti dialogherà con l’autore, presenti anche alcune ‘vecchie glorie’ granata, come Angelo Cereser. Umberto De Petrini, Antonio Pigino.

‘La filosofia di LibrInValle è di valorizzare il territorio e chi lo abita e fa cultura o vi opera, come il dottor Paolo Ferrero – dice Massimo Iaretti – il testo di cui parleremo ‘Una vita in granata’ fa riferimento, da un lato al Grande Torino, dall’altro alla Valle stessa anche se non è espressamente nominata. E’ un libro bello, pieno di sentimento, che, come ho già detto più volte vale la pena di leggere’.