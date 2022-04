Cerrina: Giornata della Terra, un impegno che va oltre

Conosciuta nel mondo come Earth Day, la Giornata della Terra di aprile è l‘evento green che riesce a coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il pianeta: si calcola, infatti, che ogni anno, precisamente il 22 aprile, siano un miliardo le persone che si mobilitano per tale scopo.

Istituita nel 1970, la celebrazione della vita sulla Terra è finalizzata a mettere in guardia tutti gli uomini sulla necessità di preservare e rinnovare gli equilibri ecologici minacciati, dai quali dipende tutta la vita sul pianeta. Un impegno non indifferente per tutti gli uomini e le donne del pianeta, in modo particolare per i bambini ed i ragazzi che saranno gli adulti di domani.

Partendo da questi presupposti, gli alunni della scuola primaria di Cerrina M.to, coordinati dai loro insegnanti, hanno approfondito l’argomento attraverso ricerche scientifiche, laboratori

linguistici, allestimento di video ed esprimendosi anche attraverso rappresentazioni grafico-pittoriche di grande effetto scenico e profondo impatto emotivo. Un interessante percorso didattico e di vita che non si è concluso con il 22 aprile – perché la Terra è la nostra casa e noi dobbiamo tenerla pulita ogni giorno! – come giustamente rimarcato con fermezza da tutti gli alunni. Non solo l’impegno non si è concluso nella giornata celebrativa, ma coinvolge gli alunni quotidianamente, specialmente in questo periodo: con l’arrivo della primavera, infatti, i bambini stanno

allestendo all’esterno della scuola l’”orto e il giardino in verticale”, utilizzando bancali dipinti dagli stessi piccoli agricoltori.