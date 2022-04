Cerrina, camminata serale al Bric della Pietre

Anche quest’anno Cammini DiVini di Augusto Cavallo in collaborazione con il noto Ristorante Italia di Cerrina propone per venerdì 6 maggio 2022 una camminata serale verso il Bric delle pietre con partenza ed arrivo presso il suddetto Ristorante con grande AGNOLOTTATA FINALE.

Il ritrovo è previsto per le 18,00 di fronte al Bar, la partenza è prevista per le 19,00. Il percorso prevede partenza da Cerrina Valle, salita in via Colombaro, proseguendo poi la verso case Arduino, proseguendo in salita fino a giungere in cima al Bricco delle pietre una delle cime più alte della Valcerrina con i suoi 436 m. slm. Si prosegue quindi sfiorando il Montefavato e scendendo verso la frazione di Montalero. Si prosegue quindi risalendo in borgata Perosio, continuando poi verso l’area panoramica dell’Ariundun” per finire con l’ultimo chilometro da percorrere in discesa e fare ritorno al ristorante, dove l’equipe del ristorante aspetterà per una cena a base di agnolotti e Barbera a volontà, Bunet e caffè.

Il percorso è lungo circa 10 km., di media difficoltà con un dislivello di +360 metri, mentre le ore effettive di cammino saranno circa tre.

Si consiglia calzature da trekking, torcia elettrica obbligatoria e abbigliamento adeguato alla Stagione.

N.B.: LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA

I partecipanti non dovranno allontanarsi dalla guida per tutto lo svolgimento della manifestazione.

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARMI AI SEGUENTI RIFERIMENTI

Augusto Cavallo Guida Ambientale Escursionistica e Istruttore Nordic SINW

Tel. 339 4188277 – e-mail: augusto.cavallo66@gmail.com



https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377/

https://www.facebook.com/events/538967420919948