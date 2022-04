Cerimonia per il conferimento dell’Ordine di San Secondo agli insigniti del 2020

Sabato 30 aprile alle 22 prima della cerimonia del Giuramento dei Rettori e della Stima del Palio, l’Amministrazione comunale conferirà l’onorificenza dell’“Ordine di San Secondo”, non assegnata in precedenza a causa delle limitazioni covid, agli Insigniti del 2020, che sono: l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti, Aldo Pia, Bruno Ballario, Roberto Daneo, Giorgio Calabrese e Piero Carbone.

Lo speciale riconoscimento consiste in una piccola riproduzione in metallo prezioso del Santo Patrono di Asti e in una pergamena riportante l’immagine del Santo Patrono, lo stemma del Comune, il nome dell’insignito e la motivazione e viene tradizionalmente attribuito a persone o enti che si sono particolarmente messi in luce con attività, azioni ed iniziative a favore della comunità astigiana.