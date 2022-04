Canelli, con il progetto “L’occhiale solidale” un aiuto ai cittadini in difficoltà

Il Comune di Canelli con l’ottica Paros S.n.c. di Panattoni Massimo & c. e la collaborazione Istituto Comprensivo di Canelli è lieta di presentare il progetto “L’occhiale solidale”.

Il progetto si colloca nell’ambito degli strumenti di protezione sociale a tutela della famiglia, volti al contrasto della povertà economica, teso ad ampliare le opportunità di crescita sociale, culturale ed educativa dei medesimi, favorendo l’integrazione dei soggetti ipovedenti e facilitando le attività di vita quotidiana.

Nel Comune di Canelli sono presenti nuclei familiari in situazioni di difficoltà economica e tali difficoltà si traducono sempre più in un peggioramento della qualità della vita che porta a trascurare esigenze essenziali quali cure mediche, odontoiatriche e oculistiche.

Grazie alla donazione dell’ottica Paros S.n.c di Panattoni Massimo, che ha messo a disposizione le sue competenze e la somma di € 1.000,00, e la valutazione socio economica svolta dal Comune di Canelli attraverso la figura dell’assistente sociale, il progetto permetterà di offrire gratuitamente l’esame della vista e la fornitura di occhiali a persone in difficoltà seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Canelli o segnalati dall’Istituto Comprensivo.

Il progetto consentirà a minori in età scolastica e non, famiglie numerose, monoreddito, lavoratori precari, disoccupati, anziani a basso reddito, disabili in condizioni economiche svantaggiate di migliorare la qualità della vita, curando un aspetto fondamentale della propria salute a favore della propria vita sociale, lavorativa e scolastica.