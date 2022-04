Camminata alla ricerca delle orchidee selvatiche a Castiglione Tinella

Torna a Castiglione Tinella l’evento primaverile “Il Giorno delle Orchidee”.

Appuntamento per domenica 1 maggio in piazza XX Settembre: alle 10 ritrovo dei partecipanti, partenza poi per il Bosco delle Badie percorrendo i sentieri naturalistici da cui si possono vedere le installazioni del parco panoramico-letterario “Versi in Vigna”; nel bosco si potrà ammirare la splendida fioritura delle orchidee selvatiche, poi “Generosa Merenda di Mezzogiorno” preparata dalla associazione Contessa di Castiglione, organizzatrice dell’evento, e il concerto di musica con il duo Basso Profilo immersi nella suggestiva intimità del bosco.

Si proseguirà poi sul sentiero Bruno Arione per arrivare al punto panoramico San Carlo dove la Bottega del vino Moscato offrirà una degustazione dei vini castiglionesi abbinati a dolci tipici. Per partecipare telefonare ai numeri 3357104587 -3401910930; costo 12 euro (6 euro per i bambini under 10) per il pranzo, il concerto e le degustazioni. Si consigliano calzature adatte a percorsi sterrati.