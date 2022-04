Cabine elettorali come opere d’arte: premiati i vincitori del concorso lanciato dall’Associazione gli Argonauti

Le cabine elettorali, simbolo di una conquista storica dei Paesi in cui la democrazia si esprime anche attraverso la libertà di pensiero e di voto, diventano, grazie al progetto promosso dall’Associazione gli Argonauti, vere e proprie vetrine di tante espressioni di giovani artisti.

Ieri, martedì 12 aprile, nei locali dell’Informagiovani del Comune di Asti si è svolta sia la premiazione che l’inaugurazione della mostra, la cui tematica verte sui giovani e il mondo della politica; partendo dalle domande: cosa è per me la politica? ha senso oggi fare politica? e quali sono i modi di fare politica?

L’Associazione gli Argonauti, rappresentata dal presidente Gianni Bosso, ha inteso far riflettere i giovani sui temi fondamentali per i futuri cittadini, ovvero la cittadinanza, i diritti, i doveri. Il liceo artistico B. Alfieri di Asti, rappresentato dalla dirigente Maria Stella Perrone, in collegamento meet, e dalla collaboratrice Iolanda Rega, nonché dai docenti che hanno seguito il progetto, si è ancora una volta distinto per sensibilità artistica ed entusiasmo nei confronti delle proposte progettuali che arrivano dal territorio.

Gianni Bosso ha espresso, attraverso il concorso, l’idea di dare voce ai giovani e al loro impegno in campo politico, trasformando i ragazzi da meri consumatori a ideatori di idee. Se già la scuola ha sentito l’esigenza di mettere in campo una disciplina trasversale come l’Educazione civica, anche chi la politica la fa per lavoro e per passione ha pensato bene di coinvolgere chi sta entrando in questo mondo affascinante che non è solo amministrare uno Stato,

una città, un territorio, ma è partecipazione attiva alla vita sociale, condivisione, dialogo, confronto, che, sempre, aiutano a crescere e a essere liberi.

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, presente alla premiazione, ha commentato e sottolineato l’importanza di essere responsabili nei confronti della realtà politica del territorio in cui si vive e si opera in modo attivo.

Se, come afferma Aristotele nella sua Politica, l’uomo è per natura un animale politico, allora l’uomo, e, soprattutto i giovani, che sono il futuro della società, possono e devono attivarsi nella realtà politica, sviluppando idee, proposte e dando anche vita ad opere d’arte che sono state progettate e sviluppate nelle loro forme, plasmando i materiali ecosostenibili, nel rispetto anche del disabile che, autonomamente, deve recarsi nella cabina elettorale.

I componenti della giuria, l’assessora all’istruzione Elisa Pietragalla, Fabio Condemi, dell’associazione Cinema Vertigo e il pittore Filippo Pinsoglio, insieme a Gianni Bosso hanno premiato gli allievi della classe 5 Design del liceo artistico, guidati nel progetto dal docente Pasquale Riso, Gianna Gandini e Marco Vergano, Emily Rose Degiovanni e Flavio Annaloro. Hanno partecipato al concorso Cabine elettorali con elaborati progettuali Cabine elettorali anche le

classi 3 e 4 Design, insieme ai proff. Gianna Gandini e Marco Vergano.