Beppe Giampà presenta “Canzoni nel tempo” con un tour che partirà da Bruxelles

Uscirà il 15 aprile il nuovo album di Beppe Giampà dal titolo “Canzoni nel tempo”, il settimo della carriera solista del cantautore astigiano. Una raccolta di brani di cui alcuni editi, pubblicati precedentemente in versioni differenti, ed inediti. Un album che fa da quadro della situazione all’attività artistica di Giampà in vista di nuove produzioni.

Pubblicato dalla Senza Base Records e registrato nello studio Fonderiefoniche di Asti da Manuel Daniele, l’album uscirà in versione digitale, e quindi sarà possibile ascoltarlo in streaming sui vari portali musicali (Spotify, YouTube, Amazon …).

Anticipato ad inizio del mese dall’uscita del singolo “Un uomo come me”, brano del cantante fiammingo Guido Belcanto e tradotto in lingua italiana da Giampà, titolo originale “Een man als ik ontmoet je niet elke dag”, l’album avrà un tour promozionale dal vivo che partirà da Bruxelles il 22 aprile, e dopo alcune tappe in Belgio, di cui alcune ad Anversa per il comitato di Anversa della Società Dante Alighieri (Associazione internazionale no profit per la promozione della lingua e cultura italiana nel mondo), Giampà proseguirà con i concerti in Italia, due in Piemonte: 29/04 a Vercelli e il 30/04 ad Asti.

Beppe Giampà, cantautore ed interprete di reading musico letterari. Ottiene negli anni ampi consensi in caffè letterari, club, festival letterari e teatri sia in Italia che all’estero (Germania, Austria e Belgio). Collabora con Daniele Biacchessi (giornalista, scrittore e capo redattore di Radio 24) a “Memorie Letterarie” spettacolo dedicato alle più importanti opere letterarie della Resistenza italiana. Nel 2015 riceve il premio “Ponti di Memoria” per l’impegno civile dall’Associazione Ponti di Memoria e dal MEI, con il patrocinio del comune di Milano e una lettera di encomio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel 2020 esce con un album interamente dedicato a Cesare Pavese dal titolo “La porta del mondo”.

