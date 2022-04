Bando di concorso di idee per la Cattedrale di Asti

Un bando di concorso di idee per la progettazione dell’adeguamento liturgico della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Asti. Lo ha indetto la Diocesi di Asti nei giorni scorsi.

La Cattedrale per importanza artistica, valore simbolico, stratificazione storica e funzione sociale, è una architettura di primaria importanza religiosa e civile. Progettarne l’adeguamento è attività complessa, delicata e di notevole impatto che prevede alla base, nel rispetto delle indicazioni del Codice di Diritto Canonico, delle norme liturgiche, delle note pastorali della Cei, un discernimento comunitario e un reale processo partecipativo.

Proprio in questo senso è stato pubblicato il bando, in una prima fase aperto a tutti, previa validazione delle condizioni di accesso e, in una seconda fase, ristretto ai soli gruppi di lavoro selezionati nella fase precedente. Possono partecipare al concorso gruppi di lavoro coordinati esclusivamente da un architetto iscritto all’albo professionale. I gruppi devono essere costituiti da: progettista/i cioè uno o più architetti o ingegneri edili, in forma individuale o in forma di studio associato, società o raggruppamento temporaneo; da un esperto in liturgia, nel rispetto dei requisiti indicati nel bando e da uno o più artisti.

La scadenza per la formalizzazione dell’iscrizione è il 28 aprile 2022; il bando e le risposte alle domande più frequenti relative alle modalità di adesione sono presenti sul sito della diocesi di Asti.

Bando cattedrale di Asti

FAQ_modalità iscrizione al bando Cattedrale