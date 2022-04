Astinsieme all’attacco sulle frazioni: “Viabilità a Quarto pericolosa, cosa fa l’assessore Ferrero?”

Le frazioni sono nuovamente al centro del dibattito politico astigiano, in seguito ad una interrogazione sottoscritta da Angela Quaglia e Mario Malandrone su alcune criticità riscontrate a Quarto. “In questi 5 anni sono state innumerevoli le segnalazioni dagli abitanti di Quarto Inferiore sulla pericolosità del tratto che dai Valenzani conduce a Quarto Inferiore e si innesta sulla Provinciale che collega Asti e Alessandria – affermano i consiglieri – gli abitanti chiedono da tempo un limite di velocità consono ad un agglomerato urbano ricco di attività commerciali: quali misure si sono messe in campo per garantire la sicurezza ai pedoni?Come intende l’amministrazione affrontare le problematiche relative all’alta velocità dei veicoli e agli attraversamenti pedonali pericolosi? Ci sarà un controllo relativo alla velocitàe si potrà rendere sicuro l’attraversamento pedonale sia sulla Strada Provinciale per Alessandria, sia sulla SP14 che attraversa il nucleo frazionale?”.

“Le frazioni sono importanti e costituiscono una grande porzione di territorio del Comune di Asti, lì risiedono una percentuale elevata di cittadini Astigiani: Sono spesso polmone verde, risorsa economica – afferma il consigliere Mario Malandrone – sono vissute e usufruite da chi vive nel centro urbano, ma non si può dire che venga riservata la stessa attenzione e cura che viene riservata al centro città, gli abitanti hanno rari servizi, c’è una sconnessione tra centro, periferie e frazioni. A pochi mesi dalla fine del mandato l’attuale amministrazione ha riservato un assessorato alle frazioni. Lo ha dato a Piero Ferrero, che già ne aveva la delega. Ma cosa ha davvero fatto questa amministrazione per le frazioni? Poniamo ai cittadini questa domanda e all’Assessore alle frazione ne poniamo di puntuali. Per noi non esistono cittadini di serie b, o periferie esiste un Comune che va amministrato con cura e attenzione paritaria per tutti i luoghi che costituiscono Asti”.