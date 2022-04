Asti, vasto incendio in località Torrazzo

Vigili del fuoco di Asti in azione anche nella giornata di Pasqua. Oggi pomeriggio, domenica 17 aprile, gli uomini del comando astigiano sono intervenuti ad Asti per un incendio di sterpaglie.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora in corso di accertamento, lungo un canale adiacente un terreno incolto e si sono estese per circa 300 metri di lunghezza per 10 di larghezza. Non sono rimaste coinvolte persone e non si sono verificati danni. I vigili del fuoco sono intervenuti con Aps pickup e autobotte.