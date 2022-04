Asti, taglio del nastro all’Artom: l’istituto ritrova la sua palestra

Ieri, martedì 12 aprile, si è tenuto il simbolico taglio del nastro alla presenza di Paolo Lanfranco, Andrea Giroldo (rispettivamente presidente della Provincia di Asti e consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica), il geometra Corrado Ponzo (che ha diretto i lavori) ed i rappresentanti di classe dell’istituto.

I lavori, spiegano i funzionari del Servizio Progettazione e Direzione Lavori Edili della Provincia di Asti, sono stati finanziati interamente dal Ministero dell’Istruzione per un ammontare complessivo di 1 milione e 100.000 euro. Si è proceduto con l’adeguamento strutturale antisismico e quello energetico, con isolamento della copertura e delle facciate perimetrali, nonché la sostituzione dei serramenti e delle aperture a tetto. Completano le opere l’installazione di una nuova rete antincendio e l’adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione.

I lavori per la palestra dell’Artom non possono ancora definirsi conclusi: restano ancora da ristrutturare gli spogliatoi e per quest’ultimo intervento è in corso la procedura di affidamento degli incarichi di progettazione. È prevista per il prossimo autunno l’apertura del cantiere (che dovrebbe chiudersi agli inizi del 2023). L’intervento sarà finanziato con un mutuo a carico dell’Ente e fondi statali per 314.267,32 euro.

Sempre all’Artom sono in corso altri importanti investimenti che riguardano la sistemazione delle coperture e la sostituzione dei serramenti del blocco laboratori, posto nelle vicinanze della palestra, finanziati con fondi P.N.R.R. per un valore di 322.159,26 euro.

Vi auguro di potervi godere questa palestra bellissima e come nuova. Le ore dedicate all’educazione fisica sono molto importanti perché rappresentano un momento di particolare aggregazione per voi e un’occasione di benessere fisico. La palestra è palestra di vita, di comunità e di socievolezza. Grazie a tutti i coinvolti nelle opere per l’eccellente risultato” ha dichiarato il presidente Paolo Lanfranco, rivolgendosi agli studenti.

Sulla stessa linea anche il consigliere provinciale Andrea Giroldo: “Le opere di poco più di un milione di euro ci consegnano oggi una palestra luminosa, sicura e performante. Sono molto soddisfatto di questa inaugurazione: Asti vive una situazione di carenza di palestre relativamente alle scuole superiori, una difficoltà che opera dopo opera andiamo a risolvere. Nell’autunno partiranno i lavori negli spogliatoi ed è in arrivo anche l’intervento sul tetto dei laboratori di informatica”.