Mercoledì 4 maggio, giorno in cui ad Asti si terrà la Fiera Carolingia, resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado.

E’ quanto prevede l’ordinanza 21 appena firmata dal sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che ha comunicato la decisione con un video su facebook in cui spiega “adotto questo provvedimento per limitare il traffico cittadino al fine di garantire una maggiore sicurezza urbana”.