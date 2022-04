Asti, ritorna il “Lunedì dei Fuochi”: le disposizione del Comune per uno spettacolo in sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Asti in merito allo spettacolo pirotecnico di San Secondo in programma lunedì 2 maggio.

Nell’ambito dei festeggiamenti patronali di San Secondo, è prevista, come di consuetudine, lunedì 2 maggio 2022 alle ore 21,15 presso l’area abituale del Lungo Tanaro, l’esecuzione del tradizionale spettacolo pirotecnico.

Sarà possibile lo stazionamento del pubblico sul ponte di corso Savona, lungo tutta la stradina posta sull’argine che inizia da via Lungo Tanaro dei Pescatori e si interrompe all’interno del parco, e la cosiddetta “spiaggia” posta sulla riva del fiume.

Si comunica che al fine di garantire la massima sicurezza agli spettatori, in osservanza dei modelli organizzativi e procedurali in occasione di manifestazioni pubbliche, tutti gli accessi ai luoghi previsti per il pubblico saranno presidiati da apposito personale dotato di conta persone.

Per evitare code, l’ingresso al Lungo Tanaro è consentito dalle ore 19.30, ricordando comunque che il traffico veicolare sarà interdetto dalle ore 20.00. Non sarà inoltre possibile parcheggiare sul piazzale Traghetto. Saranno poi evidenziati alcuni percorsi di transito per i mezzi di soccorso che dovranno assolutamente essere lasciati liberi dal pubblico.

Sempre nell’ambito di sicurezza per gli spettatori, è stato organizzato un servizio di assistenza e di soccorso a terra e sul fiume.

Nell’area di sosta del pubblico è consigliato l’uso della mascherina ed il distanziamento interpersonale di 1 m.

Nella speranza che il piccolo sforzo richiesto ai cittadini non offuschi un’occasione di festa ma sia vissuto come una maggiore attenzione alla loro stessa incolumità, si augurano

buone feste di San Secondo.