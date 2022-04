Asti, proseguono le attività di messa in sicurezza del territorio nelle frazioni

Proseguono nel comune di Asti le attività di messa in sicurezza del territorio in ambito extraurbano. Tra i lavori in corso l’intervento in Valrilate, dove si è ripristinato un attraversamento ostruito che aveva causato un cedimento della strada, interventi di spurgo fossi, sistemazione di piccoli movimenti franosi, sistemazione delle poche strade bianche ancora di competenza comunale.

Si sta inoltre procedendo alla ripassatura della segnaletica orizzontale in tutte le frazioni, dando priorità ad attraversamenti pedonali e linee d’arresto.

È in corso poi la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture viarie in ambito extraurbano per un importo complessivo di € 986.000, importante finanziamento che questa amministrazione è riuscita ad ottenere per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Inoltre gli uffici comunali stanno sviluppando internamente un progetto di asfaltature, che verranno eseguite nell’estate.

L’Assessore Piero Ferrero esprime i suoi complimenti agli uffici “Sono stati sempre collaborativi per il lavoro che stanno portando avanti e per la capacità di risolvere i problemi relativi sia alla messa in sicurezza che alla manutenzione ordinaria, eseguita dal nostro servizio operativo”.

Il Sindaco Maurizio Rasero ribadisce che “Questa Amministrazione sta continuando a lavorare nell’interesse del territorio frazionale per far fronte alle richieste ed alle esigenze dei fruitori.”