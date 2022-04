Malore questa mattina per Stefano Tacconi, 64 anni. L’ex portiere della Juve era ad Asti ospite delle “Giornate delle Figurine”, ieri sera ha partecipato alla cena benefica, quando si è sentito male, probabilmente colpito da ischemia. Tacconi è stato trasportato in ospedale ad Alessandria, dove è al momento in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia.