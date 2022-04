Asti, le variazioni dei bus di Asp durante le festività di maggio

Durante le festività dei primi giorni del mese di maggio gli autobus di Asp effettueranno alcune variazioni.

Domenica 1° maggio, festa del lavoro, i servizi di trasporto di Asp saranno sospesi. Da lunedì 2 a mercoledì 4 maggio, in occasione della chiusura delle scuole cittadine per le festività patronali, gli autobus delle linee frazionali e di rinforzo studenti non circoleranno.

Per informazioni: tel. 0141434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.