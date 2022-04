Asti, le donazioni dei bambini per i bambini: al nido del Cardinal Massaia cinque nuove cullette

La generosità dei bambini delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie di Asti consentirà alla Pediatria e all’Ostetricia del Cardinal Massaia di contare su 5 nuove cullette per neonati (comprensive di 2 cupolette). Saranno utilizzate nel Nido dell’Ospedale: sono cullette mobili, trasportabili su un carrellino, che possono essere messe a fianco del letto della mamma dopo la nascita per favorire la pratica del “rooming in”, in grado di rafforzare il rapporto madre-neonato e l’allattamento al seno.

Le cullette, del valore di circa 900 euro, rappresentano la prima parte di una donazione di circa 1.700 euro ricavati nell’ambito della raccolta fondi “uNA…TALE SOLIDARIETÀ COSTA POCO” promossa come ogni anno dal Servizio Istruzione e Servizi Educativi della Città di Asti, con la collaborazione dell’associazione Il Dono del Volo.

All’iniziativa hanno aderito 14 scuole dell’infanzia e primarie statali e paritarie più i nidi d’infanzia comunali: 1° Circolo, Istituto Comprensivo 1, Istituto Comprensivo 2, 5° Circolo, Scuola Consolata, Infanzia Orsetto, Asilo Anfossi. Nel periodo pre-natalizio sono state collocate nelle scuole 118 bottigliette di plastica riciclata, che in pochi giorni sono state poi tutte riempite con monetine da 1, 2 o 5 centesimi per un totale di 1.689 euro: piccoli gesti di solidarietà a favore della comunità e della sanità astigiana, a beneficio dei neonati dell’Ospedale Cardinal Massaia. Le donazioni sono state raccolte dall’associazione Il Dono del Volo, che si è occupata dell’acquisto delle cullette.

La somma restante sarà poi impiegata per l’acquisto di una nuova apparecchiatura per l’area materno-infantile: un monitor multiparametrico carrellato per il Pronto Soccorso Pediatrico, del valore di circa 1.000 euro.

“Siamo disponibili a integrare la cifra rimasta con ulteriori risorse per acquistare il monitor, rispondendo alla richiesta di questo attrezzo necessario per l’Ospedale – dichiara la Presidente de Il Dono del Volo, Caterina Calabrese -. Ringrazio tutti per il lavoro comune in questa iniziativa che si protrae ormai da anni e che vuole veicolare il valore di un gesto solidale da bambino a bambino”.

“Siamo grati all’amministrazione comunale e all’associazione Il Dono del Volo per questa iniziativa di solidarietà, che rientra pienamente nell’importante spirito collaborativo con le associazioni e con gli enti del territorio che ho potuto riscontrare ad Asti in questo anno e mezzo – sottolinea il Direttore Generale Asl AT Flavio Boraso -. Desidero ringraziare anche i nostri operatori: il Punto Nascita dell’Ospedale è un’eccellenza regionale e negli anni è riuscito a confermare il livello delle nascite, nonostante il calo verificatosi in generale”.