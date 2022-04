Asti, si avvicina la “Camminata Amica” per sostenere il trasporto gratuito dei pazienti oncologici

L’Astro, associazione per la terapia e la ricerca in oncologia, che gestisce il Pulmino Amico assicurando quotidianamente il trasferimento gratuito dei pazienti dal domicilio al day hospital oncologico del Cardinal Massaia di Asti, organizza domenica 10 aprile 2022 la prima edizione della “Camminata Amica“.

Dopo undici edizioni della Pedalata Amica, corsa cicloturistica Asti-Canelli-Asti, l’Astro ha pensato di organizzare una camminata per sostenere il Pulmino Amico. Raduno ore 9 con partenza e arrivo all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, pensilina autobus corso Dante, con quota d’iscrizione euro 10, (5 euro per i bambini under 10).

Due sono i percorsi: quello breve di km 5, con dislivello in salita di 60 metri che passerà in via Rosa, via Berlinguer, Viatosto, strada Valmorone, via Rotario, corso Dante e quello lungo di 10 km, con dislivello in salita di 120 metri, che si dipanerà in via Rosa, via Berlinguer, Viatosto, strada Valbodone, strada Mazzola, via Valguino, strada Rilate, strada Laverdina, corso Pertini e corso Dante.

L’organizzazione è dell’Astro insieme con le due associazioni che prestano servizio ogni giorno nella struttura diretta dal primario Marcello Tucci, Progetto Vita e Con Te e in collaborazione con Sos Walkers Asti e Nordic Walking Asti. Al termine della passeggiata sarà offerto un generoso ristoro.