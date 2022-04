Oggi pomeriggio, sabato 9 aprile, si è verificato un incendio ad un’auto in Corso Alessandria.

Il fatto è avvenuto nel parcheggio di fronte al Self e Cinelandia, da una vettura parcheggiata senza persone all’interno si sono sviluppate, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme che, anche a causa del vento, in breve tempo hanno avvolto l’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti.