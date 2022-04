Asti, il programma delle celebrazioni per il 25 aprile

Le celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile 2022, 77° Anniversario della Liberazione della Patria, tornano in presenza e aperte alla cittadinanza.

Di seguito il programma ad Asti, a cura del Comitato Unitario Antifascista.

Lunedì 25 aprile alle 8,30 Celebrazione della Santa Messa al Sacrario dei Caduti per la Liberazione che si terrà presso il Cimitero Cittadino di Viale Don Bianco, officiata dal vescovo Mons. Marco Prastaro. A seguire omaggio alla tomba di Francesco Rosso “Perez”.

Alle 9,30 al Bosco dei Partigiani ci sarà la deposizione di fiori alla Stele in memoria della Resistenza.

Alle 9.45 al Palazzo della Provincia di Asti, l’inaugurazione della lapide con la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza della Provincia di Asti nel 25° anniversario della consegna per mano dell’allora Presidente della Repubblica On. Oscar Luigi Scalfaro. Sono previsti il saluto del presidente della Provincia, Paolo Lanfranco, e l’intervento del già presidente della Provincia di Asti, Giuseppe Goria.

Alle 10,15, ai Giardini Pubblici, deposizione di fiori al Cippo dei Partigiani. Seguirà l’avvio del Corteo su viale alla Vittoria per giungere in Piazza I Maggio. Deposizione di fiori al Monumento ai Caduti. A conclusione avvio del Corteo su corso Alfieri e via Gobetti per giungere in piazza San Secondo.

Qui alle 11,15 ci sarà il saluto del presidente dell’ANPI, Paolo Monticone cui seguiranno gli interventi del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e del vescovo Marco Prastaro.

Alle 12 ai giardini Gilberto Barbero (via Fortino) si terrà la commemorazione “Vittorio Dan Segre, dalla Resistenza nella Brigata Ebraica allo Stato di Israele” a cura dell’Associazione Italia Israele e dell’Associazione Europa Duemila.

Parteciperà alle celebrazioni la Banda Municipale “G.Cotti”.

In attesa della Festa della Liberazione domenica 24 aprile la sede Provinciale AUSER (via Lamarmora 15) ospiterà alle ore 16 “Abbassa la tua Radio, per favore”, spettacolo musicale con la Palmarosa Band.