Asti, il Pd presenta la lista dei candidati consiglieri: “Ci aspetta una campagna elettorale di contenuti e non di slogan”

Questa mattina, sabato 30 aprile 2022, il Partito Democratico di Asti ha presentato la lista dei candidati al Consiglio Comunale per le elezioni amministrative del prossimo 12 Giugno.

Riccardo Fassone, Segretario Provinciale PD Asti “Oggi, presentando la lista, aggiungiamo un tassello ad un percorso iniziato due anni fa, a cui il Partito Democratico ha creduto profondamente sino ad arrivare alla individuazione di Paolo Crivelli come candidato della coalizione. Queste ultime settimane le dedicheremo insieme ai nostri 32 candidati per presentare ai cittadini un’idea di città diversa. Ci aspetta una campagna elettorale di contenuti e non di slogan, che faccia capire quanta concretezza vi sia nella proposta politica che presentiamo insieme a Paolo Crivelli. Idee per rimettere Asti al centro di un territorio che dialoga, si confronta, elabora strategie per crescere. Parleremo di economia, di sociale, di lavoro, di cultura, di progettazione e programmazione con entusiasmo e voglia di confrontarci con gli astigiani. Siamo orgogliosi di questo viaggio fatto insieme e di questa lista composta da persone competenti, preparate, motivate e che accoglie più candidate di candidati”

Elena Accossato ha sottolineato “È una lista che vede la maggioranza di donne 18 su 32, a testimonianza del fatto che il PD crede veramente nella parità di genere e lo dimostra”

Era presente anche il candidato sindaco Paolo Crivelli, che nel suo breve intervento ha definito il Pd “architrave” della coalizione, ribadendo quelli che sono i principi della coalizione.

Di seguito l’elenco dei 32 Candidati della lista PD alle elezioni comunali del 12 giugno 2022

1. Sutera Sardo Luciano

2. Ferlisi Maria

3. Alciati Mara

4. Bagnadentro Maria

5. Bianchini Rita

6. Biletta Paolo

7. Buscaino Michele detto Dj Miky

8. Casetta Stefania

9. D’Angió Leonardo Fabio

10. Dolce Giuseppe, detto Pepos

11. Ercole Enrico

12. Gerbo Lorenza

13. Grassi Elena

14. Haman Alina in Caranzano

15. Leba Patricia

16. Maarouf Nadia

17. Magno Paola

18. Marrandino Monica

19. Miglietta Giovanni Luigi

20. Miravalle Michele

21. Numa Giulia

22. Obermitto Demetria

23. Pafundi Donato

24. Panirossi Enrico

25. Parodi Marta

26. Pellitteri Calogero, detto Lillo

27. Radu Federica

28. Sardo Rosanna

29. Terzuolo Roberta Maria

30. Vercelli Roberto

31. Zanchetta Andrea Guido

32. Zelaschi Loris