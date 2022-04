Asti, festeggiamenti patronali: chiusura ecocentro e sportello di Igiene Urbana

Nei giorni dei festeggiamenti patronali di San Secondo, martedì 3 e mercoledì 4 maggio, sono previste alcune variazioni del servizio Igiene Urbana di Asp.

L’Ecocentro e lo sportello di corso Cavallotti 45 saranno chiusi. Non sarà inoltre possibile effettuare le prenotazioni per il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio.

A partire da giovedì 5 maggio l’Ecocentro di via Ceca (ingresso da via del Lavoro) tornerà ad osservare il regolare orario di apertura: dal lunedì al giovedì 8,30-12,30 – 14,30-17, venerdì 8,30-12,30 e sabato (per le sole utenze domestiche) 8,30-12,30.

Lo sportello Igiene Urbana di corso Cavallotti 45 (Enofila), in cui è possibile ritirare sacchetti e piccoli contenitori per la raccolta differenziata, oltre a sbrigare altre pratiche per la raccolta rifiuti, riaprirà da giovedì 5 maggio con il consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Al medesimo sportello le attività non domestiche, inoltre, possono evadere le pratiche per l’accesso al centro di raccolta comunale.

Le prenotazioni per il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio potranno nuovamente essere effettuate da giovedì 5 maggio negli orari consueti: dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Nelle giornate di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 maggio la raccolta porta a porta dei rifiuti sarà effettuata regolarmente nella città di Asti e nelle frazioni. Per informazioni: tel. 0141 434611, www.asp.asti.it e app Junker.