Asti, con i festeggiamenti patronali ritorna la Fiera Carolingia: ecco la planimetria

A distanza di tre anni dall’ultima edizione, a cause della pandemia che ha visto per due l’annullamento, torna ad Asti la Fiera Carolingia, in programma mercoledì prossimo, 4 maggio, tradizionale appuntamento dei Festeggiamenti Patronali di San Secondo.

Saranno oltre 600 le bancarelle distribuite per tutto il centro cittadino, presenti dall’alba al tramonto. Di seguito la planimetria della fiera (clicca qui per scaricare il pdf —->>> PLANIMETRIA CAROLINGIA 2022

Ricordiamo che in occasione della Fiera Carolingia tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse

e che sono previste variazioni dei percorsi dei bus cittadini dell’Asp