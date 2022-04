La Polizia di Stato ha celebrato oggi il 170° Anniversario della sua fondazione. La celebrazione, che anche quest’anno è stata ispirata al tema “Esserci Sempre”, è stata ospitata, in Asti, nel cortile esterno della Sezione di Polizia Stradale di via Ariosto. La cerimonia è stata preceduta, dalla deposizione di una corona d’alloro da parte del Questore dr. Sebastiano Salvo al Monumento ai Caduti della Polizia di Stato posto all’ingresso della Questura.

Sia pure nella solennità dell’evento, la cerimonia è stata improntata alla doverosa sobrietà, attesa l’attuale, delicata situazione internazionale riconducibile all’invasione dell’Ucraina ed in considerazione dell’esigenza di assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza, prevenzione e gestione dell’attuale situazione epidemiologica.

Un’amministrazione longeva, quella della Polizia di Stato, che ha accompagnato nel tempo i cambiamenti della società, trasformandosi essa stessa per soddisfare nuove esigenze nella continuità del motto sub lege libertas. Una polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi più autentici valori ed i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei sui uomini.

Il Presidente della Repubblica concede quest’anno la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte durante la pandemia: “Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che con eccezionale valore e senso del dovere hanno profuso ogni energia nel garantire, anche in occasione dell’emergenza pandemica da COVID- 19, la tutela della salute di tutti i cittadini.” Un eccezionale banco di prova che ha evidenziato lo spirito di servizio che caratterizza l’attività di ciascun poliziotto. Per lasciare un segno tangibile dell’importante traguardo raggiunto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo mentre l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta corrente dal valore di 2euro.

Molte le onorificenze e le ricompense che sono state conferite durante la cerimonia astigiana (clicca qui per l’elenco dei premiati e la motivazione —->>>> Elenco premiati Polizia di Stato 2022, ed è stata anche l’occasione anche di fare un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno come da tabelle sotto (clicca qui per scaricare il pdf —->>>> Dati attività polizia di Asti 9.4.2022