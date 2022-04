Asti, biciclette per oltre 100 bambini con il progetto DonaBici

Nell’ambito del progetto “Donabici” del Dono del Volo, dal febbraio 2020 ad oggi sono state raccolte oltre 200 bici di cui 5 donate dalla ditta Piemontesina, sono quelle ritirate per un nuovo acquisto. Ne sono state donate 74 agli adulti e 106 a bambini. Anche 6 bambini ucraini rifugiati, appena arrivati, hanno potuto godere di una bici ciascuno, utile per l’attività motoria e per i loro giochi.

Le bici donate sono state rimesse in ordine da Elena Dugono e poi sono state collocate attraverso le segnalazioni fatte da: Suor Luigina della Mens sociale; Servizi Sociali del Comune; Centro per migranti; Caritas; Sanitalia; Scuole.

One More Life ha collaborato e continua a dare un prezioso supporto a questo progetto. Il Dono del Volo simpaticamente ha regalato a Elena Dugono una collana con un ciondolo a forma di bici: un emblema per una persona dedita a questa attività di volontariato.

Al contempo, continua il progetto “raccolta farmaci” gestito da Alberto Ercole. I farmaci sono stati distribuiti ad Asti dove vengono richiesti e conferiti anche in tempo di Covid al Banco Farmaceutico di Torino. Alcune scatole capienti sono state inviate in Ucraina nelle zone di guerra, con i pullman organizzati dall’Asp e ancora al Sermig di Torino.