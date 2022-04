Asti, Angela Quaglia interroga il sindaco sulle pratiche relative all’Asp

Riceviamo e pubblichiamo

Considerato che in Consiglio Comunale la maggioranza non ha proferito parola a proposito delle pratiche relative all’ASP e considerato che è invece stato pubblicato un articolo in cui due (dei molteplici) avvocati intervengono per spiegare alla minoranza ciò che in Consiglio Comunale non è stato detto, ho inoltrato questa interrogazione in cui chiedo di sapere il numero e l’importo degli incarichi affidati ( nonchè le modalità di scelta dei professionisti) che hanno certamente svolto un ruolo tecnico, non sufficiente, tuttavia, in una vicenda che ha importanti risvolti politici.

Excusatio non petita… excusatio manifesta- dicevano i latini.

Grazie per l’attenzione

Angela Quaglia

Di seguito il testo dell’interrogazione

“Al Sig. Sindaco del Comune di Asti

La sottoscritta Quaglia Angela, consigliere comunale del gruppo CambiAMO Asti,

INTERROGA la S.V.

Per sapere:

– Quali incarichi professionali sono stati attribuiti, a partire dal 2017, per la questione ASP;

– A quali professionisti sono stati attribuiti;

– Con quale metodologia sono stati scelti;

– Quali onorari sono stati pattuiti;

– L’elenco delle liquidazioni effettuate.

La sottoscritta chiede inoltre di sapere quali uffici abbiano seguito l’iter delle pratiche che sono state recentemente poste all’attenzione del Consiglio Comunale e con quale personale.

Si richiede risposta scritta.

Asti, 13 aprile 2022

Angela Quaglia”