Notte di lavoro per i Vigili del fuoco di Asti per l’ennesimo incendio a rifiuti in Via Guerra.

Allertati dall’alta colonna di fumo che aveva invaso la tangenziale e dal bagliore delle fiamme, gli uomini del comando astigiano sono intervenuti sul posto con Aps, pickup e autobotte per spegnere il rogo di immondizia lungo la strada.